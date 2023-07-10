Mersin'de hortum nedeniyle caminin ikinci minaresi yıkıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hortum nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin eğilen ikinci minaresi ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı. Erdemli Belediyesi ekipleri, Kocahasanlı Mahallesi Merkez Camisi'nin hortumda eğilen minaresinin yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik akımının kesilmesinin ardından ekipler, caminin minaresini kontrollü olarak yıktı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, yıkımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz ilk yıkılan minare nedeniyle iki aracın hasar gördüğünü iki kişinin de yaralandığını anımsattı. Tetikoğlu, 'İkinci minarenin de tehlike arz etmemesi için kontrollü bir şekilde yıkımını yaptık. Ayrıca buranın dışında bize ulaşan seralarda tarım arazilerinde ve evlerde hasar olduğu yönünde bilgiler geldi onların da hasar tespitini yapacağız.' dedi. Caminin bir süre ibadete kapatılacağı bildirildi.