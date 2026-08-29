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Mersin'de Heyelan: Anamur-Gazipaşa Yolu Kapandı

Mersin'de Heyelan: Anamur-Gazipaşa Yolu Kapandı
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Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Anamur- Gazipaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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