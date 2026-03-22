Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan anı, toprak altında kalan aracın kamerasında

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, cipin araç kamerasınca kaydedildi. Olayda sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi.

Mersin- Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçalarının altında kalan 33 BBS 625 plakalı cipin kamera kaydına ulaşıldı.

Kayıtlarda, Okan K. (44) idaresindeki cip viraja yaklaştığı sırada heyelan oluştuğu görüldü.

Hafif yaralandığı olayın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Ulaşıma kapanan kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açılmıştı

Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği Mersin-Antalya kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. idaresindeki cip toprak altında kalmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonrası yol ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi