Mersin'de Hayırsever İş İnsanı Tarafından Yaptırılan Cami İbadete Açıldı
Mersin'in Mut ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami, açılış töreniyle ibadete açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, caminin açılmış olmasından mutluluk duyduğunu belirtti ve hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Saruhan ile emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve vatandaşlar da katıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan Tatbikat Cami'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, caminin ibadete açılmış olmasından mutlu olduğunu söyledi.
Yılmaz, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Saruhan ve caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından cami dualarla ibadete açıldı.
Açılışa, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.