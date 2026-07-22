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Mersin'de hatalı sollama yapması kameraya kaydedilen sürücüye ceza kesildi

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Mersin'de hatalı sollama yapan bir sürücü, başka bir aracın kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca polis tarafından tespit edildi ve 10 bin TL para cezası uygulandı.

Mersin'de hatalı sollama yaptığı anlar araç kamerasınca kaydedilen otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin hatalı sollama yaptığı anların başka bir aracın kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakasını ve sürücüyü tespit etti.

Sürücü A.Y'ye "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" maddesinden 10 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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