Haberler

Mersin'de hastane çalışanları "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliğinde buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanların motivasyonunu artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla masa tenisi, ebru sanatı ve müzik dinletisi gibi etkinliklerin yer aldığı 'Birlikte Daha Güçlüyüz' programı düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çalışanların motivasyonunu artırmak, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla kurum bahçesinde etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen programda çalışanlar, masa tenisi oynadı.

Ebru sanatı çalışmalarına yer verilen etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, "Hastanemizin başarısının temelinde özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve güçlü dayanışması bulunmaktadır. Birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu

Kedisini almak için girdiği binada korkunç manzarayla karşılaştı
4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı

Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor
İspanya’da maske yolsuzluğu davasında tarihi karar: Eski bakana 24 yıl hapis

Sanchez'e bir darbe daha: En güvendiği isme cezaevi yolu göründü