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Mersin'de Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Erdemli ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Üzerinde uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 12 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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