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Mersin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 62 yaşındaki sürücü Ü.T. yaşamını yitirdi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ü.T. (62) yönetimindeki 01 ALU 161 plakalı hafif ticari araç, Kaleardı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ü.T, kaldırıldığı Çamlıyayla Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Çamlıyayla 3-sayfa trafik Güncel mersin Yaşam

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