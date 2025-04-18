Mersin'de Hacı Adaylarına Uygulamalı Eğitim

Mersin'in Erdemli ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için eğitim düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen eğitimde 150 hacı adayına İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit ve din görevlileri uygulamalı eğitim verdi.

Adayların heyecanına ortak olmak adına etkinliği düzenlediklerini belirten Yiğit, "Uygulamalı olarak seminerde hacı adaylarımızın Mekke ve Medine'de, Arafat'ta nasıl davranacaklarını görsellerle gösterdik. Hac farizasında yapılacakları anlattık." dedi.