Mersin'de geri dönüşüm tesisinde yangın

MERSİN'de bir geri dönüşüm tesisinde atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu depoda sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.