Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir eğlence mekanında fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temin edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili 7 mağdur kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Burcu Kaya - Güncel

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