Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir eğlence mekanında fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temin edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili 7 mağdur kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Burcu Kaya Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.