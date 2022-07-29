Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir eğlence mekanında fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temin edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili 7 mağdur kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Burcu Kaya - Güncel