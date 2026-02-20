Haberler

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve suç geliri olan mülk ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ekiplerince 14 Şubat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 42 bin lira, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 3 tabanca, 27 fişek, 28 cep telefonu, 28 uyuşturucu hap ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda suç gelirinden elde edildiği belirlenen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça, 13'ü de hakimlikçe adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi, diğer 13'ü ise hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
