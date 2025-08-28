Mersin'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir komşusu yaralandı. Kazada, site kapısının bir bölümü devrildi ve park halindeki başka bir otomobil hasar gördü.

Mersin'de yaşadığı siteye girmek için kapının açılmasını bekleyen otomobil sürücüsünün, fren yerine gaza basması sonucu çarptığı komşusu yaralandı.

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşadığı sitenin önünde raylı otomatik kapının açılmasını bekleyen otomobilin sürücüsü H.K, fren yerine gaza bastı.

Bu esnada hız alan otomobil, aralanan site kapısına ve yaya girişindeki komşusu Eşref A'ya çarptı.

Eşref A'nın yaralandığı kazada, site kapısının bir bölümü devrildi, park halindeki bir otomobil de hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.