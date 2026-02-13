Haberler

Mersin'de Fırtına ve Sağanak Sonucu Dereler Taştı: Ev ve İşyerleri Su Altında Kaldı

Güncelleme:
Mersin'de etkili olan fırtına ve sağanak, derelerin taşmasına neden olurken, evlerde ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı. Tarsus'ta ise çatılar uçtu ve araçlar hasar gördü, ancak herhangi bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmedi.

MERSİN'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı, bahçelerde zarar oluştu.

Silifke ilçesindeki sağanağın ardından kırsal mahallelerde su birikintileri oluştu. Topboğazı, Yenice, Sina ve Kırağıbucağı derelerinde bulunan menfezlerin bakımsızlık nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle yağmur sularının doğal akışını sağlayamadığı öğrenildi. Biriken sular nedeniyle bağ ve bahçelerde zarar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

TARSUS'TA ÇATI UÇTU

Tarsus ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde ise sağanak ve şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
