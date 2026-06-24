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Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

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Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ üyesi olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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