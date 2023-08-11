Mersin'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında bylock kullanıcıları, örgütün öğrenci yapılanmalarında yer alıp örgütün yurtlarında ve evlerinde örgüte eleman devşirmek üzere faaliyette bulunanlar ile polis okulu sınav soruları ve KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan kişilerin de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilen ekipler, 8 şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.