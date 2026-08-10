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Kasklı Saldırganın Darbettiği 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüphelinin darbettiği kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüphelinin darbettiği kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdemli ilçesinde 24 Temmuz'da A.Y. tarafından darbedildikten sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Hüseyin Belen (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Mersin'de evinin önünde otururken yüzünü kaskla gizleyen A.Y. (47) tarafından darbedilen Belen, ağır yaralanmış, olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Yaşlı adama saldırdığı anlar ikametin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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