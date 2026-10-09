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Mersin'de evinde 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Mersin'de ikametgahında silah olduğu tespit edilen şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 476 tabanca ve tüfek fişeği ile 4 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de evinde ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ikametgahında silah olduğu tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerdeki incelemelerde, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 476 tabanca ve tüfek fişeği, 4 şarjör, 4 bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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