Mersin'de evinde 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Mersin'de evinde 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de ikametgahında silah olduğu tespit edilen şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 476 tabanca ve tüfek fişeği ile 4 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Mersin'de evinde ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ikametgahında silah olduğu tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Ev ve eklentilerdeki incelemelerde, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 476 tabanca ve tüfek fişeği, 4 şarjör, 4 bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA