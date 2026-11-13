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Mersin'de düzenlenen 7-13 Kasım uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de 7-13 Kasım'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; adreslerde 544 sentetik ecza hapı, 115 gram esrar ve 43 gram kokain ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 7-13 Kasım'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 544 sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 43 gram kokain, 115 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 3 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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