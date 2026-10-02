Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü için Ulu Cami'den Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapıldı

Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü için Ulu Cami'den Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Ulu Cami önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapıldı. Aktif ve sağlıklı yaşlanma ile kuşaklar arası dayanışma amacı taşıyan yürüyüşe kamu yöneticileri, personel ve vatandaşlar katıldı.
Mersin'de "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aktif ve sağlıklı yaşlanma bilincini güçlendirmek ve kuşaklar arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.
Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ali Koç ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA