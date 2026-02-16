Haberler

Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Olay, 'alacak' meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti. Saldırı sonrası şüphelilerden biri gözaltına alındı, diğerleri ise aranıyor.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde düğünde çıkan silah kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kurdali Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, düğünde 'alacak' nedeniyle, Ferhat B. (34) ile Doğan A. (27) ve Mücahit A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası düğün yerinden ayrılıp bir süre sonra tekrar gelen Ferhat B., düğünün yapıldığı alanın 1 sokak ilerisinden elindeki tabancayla kalabalığa ateş etti. Olayda; Veysi Z. (35), Ferhat B. (36), Şahin T. (33), İsa Ö. (23), Murat A. (26), Miraç K. (11) ve Yusuf Fırat B. (32) ile gruptaki Doğan A.'nın karşılık verdiği Ferhat B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, şüphelilerden Mücahit A.'yı gözaltına aldı. Bölgeden kaçan Doğan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, 7 kişiyi yaralayan şüpheli Ferhat A.'nın 23, Doğan A.'nın 15 ve Mücahit A.'nın 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
