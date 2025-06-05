Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 15 Sürücüye Ceza!

Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 15 Sürücüye Ceza!
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Mersin'de jandarma ekipleri, dron desteği ile gerçekleştirdikleri trafik denetiminde 15 sürücüye toplamda 41 bin 46 lira ceza uyguladı. Denetim, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 15 sürücüye 41 bin 46 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.

Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 15 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 41 bin 46 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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