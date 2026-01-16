Haberler

Drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası

Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 58 bin 217 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, son haftadaki denetimlerde 24 otomobil ve 24 motosiklet trafikten men edildi.

MERSİN'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift görüntüleri ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen otomobil sürücüsüne 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

24 OTOMOBİL TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Öte yandan gürültü kirliliği ve abart egzoz kullanımını önlemek amacıyla son bir haftada il genelinde yapılan kapsamlı denetimler sonucunda; 24 otomobil ile 24 motosiklet trafikten menedildi. İlgili araç sahiplerine toplam 558 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

