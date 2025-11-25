Haberler

Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 55 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Mersin'de sosyal medyada drift yaptığı görüntüleri paylaşılan sürücüye 55 bin TL para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

MERSİN'de drift attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye 55 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine kalıcı olarak el konuldu.

Sosyal medyada abart egzozla drift yaptığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden plakası tespit edilen otomobil, yapılan çalışmayla yakalandı. Sürücüye 55 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
