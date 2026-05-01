Mersin'de Dr. Ali Rıza Ongun Kütüphanesi açıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Akdeniz Bilgi Limanı Projesi" kapsamında Dr. Ali Rıza Ongun Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Turgut Reis Mahallesi'nde ilki yapılan ve öğrenciler tarafından talep gören "Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi"nin ardından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Mersin Valiliği, Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde Millet Bahçesi Sahil Etabı'nda projenin ikinci kütüphanesi açıldı.

Dr. Ali Rıza Ongun Kütüphanesi adı verilen, öğrencilere sessiz ve modern bir çalışma ortamı sunan kütüphanede çeşitli atölyeler de düzenleniyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de kütüphaneyi ziyaret ederek, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Tesisin sunduğu imkanları yerinde inceleyen Şener, öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeyit Şener, gençlerin güvenli bir ortamda geleceğe hazırlanmalarının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Eğitime olan yatırımların bununla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Şener, şöyle devam etti:

"Akdeniz'de eksikliğini gördüğümüz ve hızlıca hayata geçirdiğimiz 'kafe kütüphane' konseptinin kentimizde ne kadar güzel bir karşılık bulduğuna hep birlikte şahit olduk. Bu mekanlar artık sadece Akdeniz'e değil, tüm Mersin'e hizmet eden, gençlerimizin dışarıdaki gürültüden uzak, tamamen sessiz, güven ve huzur içerisinde ders çalışabilecekleri modern yaşam alanlarına dönüştü."

Şener, Turgut Reis Mahallesi'nde daha önce açtıkları "Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi"nin gençlerden ilgi gördüğünü belirterek, "Bugün denize sıfır, doğayla iç içe bu harika konumda ikincisini hizmete sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimiz burada bir yandan deniz manzarası eşliğinde huzur bulurken diğer yandan sıcacık çay ve kahvelerini yudumlayarak sadece geleceklerine ve derslerine odaklanacaklar." ifadelerini kullandı.

Kentin eşsiz tarihi dokusuyla iç içe olacak üçüncü bir kafe kütüphane için proje çalışmalarına başladıklarını bildiren Şener, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
