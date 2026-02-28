Haberler

Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
