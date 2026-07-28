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Mersin’de site kopyalayarak araç kiralama dolandırıcılığı: 4 gözaltı

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Mersin’de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin yaklaşık 417 bin lira dolandırdıkları öne sürülüyor.

Mersin'de araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, silah, uyuşturucu, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar kasası ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Müştekileri yaklaşık 417 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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