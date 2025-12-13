Haberler

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda 28 kişi tutuklanırken, 2 kilogram altın ve 5 milyon lira ele geçirildi.

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin eylemleri öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığını, yüzlerini maske veya kaskla gizlediğini tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 kilogram altın ile 5 milyon 947 bin 310 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title