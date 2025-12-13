Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin eylemleri öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığını, yüzlerini maske veya kaskla gizlediğini tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 kilogram altın ile 5 milyon 947 bin 310 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.