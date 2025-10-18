Haberler

Mersin'de Doğal Gaz Sızıntısı ve Yangın: 2 Yaralı

Mersin'de Doğal Gaz Sızıntısı ve Yangın: 2 Yaralı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde internet çalışması sırasında doğal gaz borusuna zarar verilmesi sonucu meydana gelen sızıntıda, sigara yakmaya çalışan bir kişi ile kazı yapan işçi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), - MERSİN'in Tarsus ilçesinde internet çalışması sırasında doğal gaz borusuna zarar verilmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Sızıntı sırasında çakmağını yakarak parlamaya neden olan bir kişi ile kazı çalışması yapan işçi yaralandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yaşandı. İnternet hattı çalışması yapan taşeron firma personeli B.Ö., kazı yaptığı sırada doğal gaz borusuna zarar verdi. Sızıntı yaşandığı sırada yoldan geçen B.Ç., sigara yakmak için çakmağını ateşleyince parlama meydana geldi. Parlama sonucu B.Ö. ve B.Ç.'nin kolları ile yüzlerinde yanıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası çıkan yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, doğal gaz hattında kesinti yapılarak sızıntının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
