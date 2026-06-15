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Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu

Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde serinlemek için Lemas Deresi'ne giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Enes Swed, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni 8 saatlik arama sonucu kayalıklar arasında bulundu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde serinlemek için Lemas Deresi'ne giren Suriye uyruklu Enes Swed (15), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Swed'in cansız bedeni, ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kayalıkların arasında bulundu.

Olay saat 16.30 sıralarında Limonlu Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Suriye uyruklu Enes Swed, serinlemek için girdiği Lamas Deresi'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından dere yatağı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat sonunda Enes Swed'in dere içerisindeki kayalıkların arasına sıkışmış halde cansız bedeni bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla Enes Swed'in'in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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