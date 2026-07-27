Tarsus'ta boğulan ailenin cenazeleri defnedildi
Mersin Tarsus'ta denize girdikten sonra dalgaların açığa sürüklemesiyle boğulan Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk'ün cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edilerek Sucular Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CENAZELER DEFNEDİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenerek boğulan Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilen cenazeler, düzenlenen törenin ardından Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı