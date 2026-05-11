Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 56 yaşındaki Ömer H.'ye ait olduğunu belirledi.
Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Ömer H'ye (56) ait olduğu belirlendi.
Ömer H'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci