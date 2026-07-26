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Mersin'de Boğulma Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Çocuk Kayıp

Mersin'de Boğulma Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Çocuk Kayıp
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Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren 6 kişiden 2'si kurtarılırken, 3 kişi boğuldu ve 1 çocuk kayboldu. Olay Kulak Mahallesi sahilinde meydana gelirken, bölgeye sevk edilen ekipler kayıp çocuğu arıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen gruptan 2 kişi çevredeki tarafından kurtarılırken 3 kişi boğuldu, kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye gelen 6 kişi serinlemek için suya girdi. Kuvvetli dalga nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlanan 2 kişi, durumu fark eden çevredekiler tarafından çıkartılırken 1'i çocuk 4 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, 1 ÇOCUK KAYIP

Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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