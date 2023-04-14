Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. 11 Nisan'da Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1'i örgüt sorumlusu düzeyinde, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarıyan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.