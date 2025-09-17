Mersin'de Çöp Konteynerleri Yanındaki Atıklar Temizleniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına ve kaldırımlara bırakılan atıklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde çöp konteynerlerinin yanına ve kaldırımlara atılan mobilya atıklarını topladı.

Çalışmadan bir gün sonra gelen ihbar üzerine adrese giden ekipler, benzer atıkların bölgeye bırakıldığını belirledi.

Atıklar, kepçe ve çöp taksilerin yardımıyla mahallelerden çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliği konusunda vatandaşların ve esnafın duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Atıkların çevreye gelişigüzel atılmamasını isteyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz, esnaf ve vatandaşlarımızın yardımına her zaman hazırdır. Dileyen vatandaşlarımız, bu tür atıkların toplanması, sokak, cadde veya mahallelerden çıkarılması için ekiplerimize ulaşabilir. Uyarılara rağmen bu tür atıkları yollara, sokaklara, kaldırım veya boş arazilere bırakıp görevli ekiplerimize haber vermeyenler hakkında yasal müeyyide uygulanacağını vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Zira bu kent hepimizin."

Kentin ve doğanın temiz tutulması gerektiğini kaydeden Şener, "Çevreye ve doğaya saygı, insana ve geleceğe saygıdır. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak istiyorsak, öncelikle biz büyükler olarak onlara doğru örnek olmalıyız. Lütfen bu konuda daha hassas ve duyarlı olalım." değerlendirmesinde bulundu.