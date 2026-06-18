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Çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı

Çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı
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Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan belediye işçisi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'de, çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi L.C., itfaiyecilerin çalışmasıyla kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak'ta meydana geldi. Belediye temizlik işçisi L.Ç., çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz Grup Amirliği ekipleri ve sağlıkçılar sevk edildi. İşçinin, aracın hidrolik ezici bölümüne fark edilmeden girdiği, çalışma arkadaşının sistemi çalıştırmasıyla kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sedyeye alınıp bölgede hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ileri tedavi için hastaneye sevk edildi. İşçinin diz kapağı bölgesi başta olmak üzere üst kısımlarında ciddi kemik kırıkları ve ezilmeler meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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