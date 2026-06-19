Mersin Şehir Hastanesi'nde duvarlar çocuklar için renklendirildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların tedavi gördüğü servis ve polikliniklerinin duvarlarında çizim ve renklendirme çalışması yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin çocuk servis ve poliklinikleri, bekleme alanları ile koridorlar renkli figürler, doğa temaları ve çeşitli çizimlerle süslendi.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen çalışma ile çocukların hastane ortamına daha kolay uyum sağlaması ve tedavi süreçlerini daha rahat geçirmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, çalışmanın çocukların psikolojik olarak desteklenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Çocukların sağlık hizmeti alırken kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerinin önemine dikkati çeken Ballı, "Çocuklarımızın hastane ortamını daha sıcak, samimi ve güven verici bir şekilde deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda çocuk servislerimiz ve çocuk polikliniklerimizde gerçekleştirdiğimiz renklendirme çalışmalarıyla minik hastalarımızın tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlamayı hedefledik." ifadelerini kullandı.