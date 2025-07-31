Mersin'de Cinnet Geçiren Zanlı ve Yardımcıları Tutuklandı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini öldüren zanlı ile ona yardım eden bir kişi tutuklandı. Olay sonrası yakalanan dört şüpheliden ikisi, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile onun saklanmasına yardım ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i (56) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ö.C. Çınar'ın (22) ile onun saklanması yardım ettikleri öne sürülen A.K. S.T. ve Ö.İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.C. Çınar ve A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da evlerinde tabancayla vurulan Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez hayatını kaybetmiş, Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.C. Çınar'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde, Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalanmış, katil zanlısının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öne sürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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