Silifke ve Anamur'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları Kontrol Altında
Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangınları kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangınları kontrol altına alındı.
Silifke ilçesi Balandız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve helikopter yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Anamur ilçesinde Güneybahşiş Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan orman yangınına ise Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.
Mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.