Haberler

Mersin'de 'change araç' operasyonu; 14 tutuklama

Mersin'de 'change araç' operasyonu; 14 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını ve 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin kaçak yollarla getirilen araçların kimlik bilgilerini sahte belgelerle değiştirdiği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'change araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçların şasi numaralarını ağır hasarlı araçların şasi numaraları ile değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli, yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, hesaplarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 araca el konuldu. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek