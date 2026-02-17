Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye ekipleri ramazan ayı dolayısıyla 114 camide temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camilerde ramazan ayı dolayısıyla temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 114 camide temizlik çalışması yürüttü.

Ekipler, bahçe ve çevre düzenlemesi de yaptıkları ibadethaneleri ramazan ayına hazır hale getirdi.

