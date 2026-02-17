Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camilerde ramazan ayı dolayısıyla temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 114 camide temizlik çalışması yürüttü.

Ekipler, bahçe ve çevre düzenlemesi de yaptıkları ibadethaneleri ramazan ayına hazır hale getirdi.