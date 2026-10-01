Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon; Vahap Seçer dahil, 59 gözaltı

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SALDIRILAR KAMERADA

Mersin'de soruşturma dosyasına giren Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşuna yapılan silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı