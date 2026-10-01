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Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon; Vahap Seçer dahil, 59 gözaltı

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Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon; Vahap Seçer dahil, 59 gözaltı
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SALDIRILAR KAMERADAMersin'de soruşturma dosyasına giren Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşuna yapılan silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRILAR KAMERADA

Mersin'de soruşturma dosyasına giren Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşuna yapılan silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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