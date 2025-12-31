Haberler

AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi

AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi
AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında yapılan çalışmaları inceledi. Yeni binada 20 yataklı servis, acil müşahede yatakları, poliklinik odaları ve ameliyat salonları yer alıyor.

Ak Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, yapımına devam edilen Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemede bulundu.

Söylemez, beraberindeki AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve parti teşkilatıyla yapımına devam edilen Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ek hizmet binasında 20 yataklı servis, 12 acil müşahede yatağı, 11 poliklinik odası, 5 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 3 ameliyat salonu, 2 sancı, doğum, lohusa odası, sterilizasyon ile acil röntgen ünitesi ve yemekhane bulunuyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
