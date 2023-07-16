Mersin'de Boğularak Öldürülen Kadının Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Mersin'de kırsal alanda boğularak öldürülmüş olarak bulunan A.B.'nin cinayet şüphelisi M.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Cezaevinden firar ettiği ve 3 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen M.D., tutuklandı.

MERSİN'de kırsal alanda boğularak öldürülmüş olarak bulunan A.B.'nin cinayet şüphelisi M.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Cezaevinden firar ettiği ve 3 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen M.D., tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da Toros ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. A.B. isimli kadının, boğularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 2 bin 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ve 350 bin aracın plakasını sorgulayan ekipler, şüphelinin 41 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. olduğunu tespit etti. Cinayet şüphelisinin 3 yıl önce cezaevinden firar ettiği, başkasına ait kimlik kullandığı belirlendi. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.