Haberler

Mersin'de 'Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Mersin'de 'Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç Aktivistler, İsrail'in Gazze ablukasını aşmayı hedefleyen 'Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Mersin'de bisiklet turu düzenledi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla 4 kilometre pedal çevirerek, 'Özgürlüğe giden yolda sen de pedal çevir' sloganıyla farkındalık oluşturdu. Sözcü Ahmet Cihan Polat, her kilometrenin özgür Filistin'e selam olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na destek için Genç Aktivistler tarafından Mersin'de bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında bir araya geldi.

Belirledikleri güzergahta yaklaşık 4 kilometre boyunca bisikletlerine yerleştirdikleri Türk ve Filistin bayraklarıyla pedal çeviren bisikletliler, "Özgürlüğe giden yolda sen de pedal çevir" sloganıyla "Küresel Sumud Filosu"na destek verdi.

Turun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç Aktivistler Mersin Sözcüsü Ahmet Cihan Polat, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını söyledi.

Polat, şunları kaydetti:

"Her kilometre özgür Filistin'e verilen bir selamdır. Biz pedal çevirdikçe dünyaya Filistin'in bir insanlık meselesi olduğunu hatırlatacağız. Sessizlik zulmü büyütür, tarafsızlık zalimi güçlendirir. Gazze'de şehit edilen çocukları unutmayacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

İspanya'da şampiyon milyonların takip ettiği El Clasico'da belli oldu
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu