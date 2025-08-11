Mersin'de Bisikletli Sürücü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

A.K'nin kullandığı 33 L 5313 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bisiklet Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
