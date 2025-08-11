Mersin'de Bisikletli Sürücü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.K'nin kullandığı 33 L 5313 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bisiklet Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel