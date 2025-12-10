Haberler

Apartmandan bisiklet ve akülü oyuncak araba çalan şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
Mersin'de bir apartmandan bisiklet ve akülü oyuncak araba çalan iki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'de bir apartmandan bisiklet ve akülü oyuncak araba çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir apartmandan bisiklet ve akülü çocuk arabası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, kamera kayıtlarından tespit edilen Y.A. ve A.T. gözaltına alındı. Bisiklet ve akülü çocuk araba sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin apartmana girip bisikleti ve akülü oyuncak arabayı çaldığı anlar yer alıyor.

