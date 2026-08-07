Haberler

Tarsus'ta 67 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu

Tarsus'ta 67 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki M.A.G., evinden koku gelmesi üzerine komşularının ihbarıyla bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Şehit Mustafa Mahallesi'nde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı