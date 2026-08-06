Pasajda ölüm davasında tutukluluk sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasının ardından tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anamur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 29 Temmuz 2025'te Eyüp Can Güner'in (12) cansız bedeninin pasajda bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık N.U. (25) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Güner'in ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

N.U. savunmasında, gerçekleştirmediği eylem nedeniyle tutuklu olduğunu iddia ederek, "Olay günü Eyüp Can'a kesinlikle zarar vermedim. Amacım onunla oynamaktı." dedi.

Güner'in annesi Güllü Can da oğlunun sanık tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürerek, "Olay günü oğlum ve sanıktan başka o pasaja giren kimse bulunmamaktadır. Oğlumun ölümünden sanık sorumludur." dedi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çocuğun sanık tarafından kovalanması görüntülenmişti

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. ile Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, tutuklanan N.U. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güner'in N.U. tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklenmişti.

Kaynak: AA