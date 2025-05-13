Mersin'de Bıçaklı Kavga ve Sosyal Medya Paylaşımıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde dün darbettiği kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, olay görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmasına ilişkin de soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Merkez Mahallesi'ndeki bıçaklı kavgada yaralanan M.G'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Olay sonrasında zanlı U.T.E'nin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "U.T.E'nin olayı videoya çekmesi ve sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma veya ele geçirme' suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Merkez Mahallesi'nde dün kavga sırasında darbettiği M.G'yi (49) bıçakla yaralayan U.T.E. tutuklanmıştı.